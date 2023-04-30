بعيداً عن أوروبا.. سوق طاقة جديد لروسيا في هذه القارة!

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في 13 نيسان، نظم المعهد الروسي للتطوير التكنولوجي لمجمع الوقود والطاقة جلسة لمناقشة التعاون في مجال الطاقة بين موسكو والدول الأفريقية. وأوضح أحد الخبراء، غابرييل أنيسيت كوتشوفا، الذي شغل منصب سفير بنين في روسيا، أنه "في إفريقيا، ننتظر روسيا وما يمكن أن تفعله. وسأخبرك بشيء لم يصدر عن أحد اليوم: لقد سئمنا من أوروبا".بحسب موقع "ناشونال انترست" الأميركي، "تضاعف الدول الأفريقية بشكل كبير وارداتها من النفط الروسي استجابة للعقوبات الأوروبية وسقوف الأسعار، مما يمنح الكرملين مرونة إضافية في تمويل حربه ضد أوكرانيا. واستورد المغرب 600 ألف برميل من الديزل الروسي في عام 2021 بأكمله. وفي شباط من عام 2022 وحده، وصل ضعف هذا العدد تقريبًا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وفي الشهر الماضي، استحوذ المغرب وتونس والجزائر على 30 في المائة من صادرات الديزل الروسية، والتي عادت لتوها إلى مستويات ما قبل الوباء".وتابع الموقع، "موسكو تلبي حاجة في أفريقيا. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن جائحة فيروس كورونا أثار أزمات ديون في عشرين دولة أفريقية، مما سيؤدي إلى تفاقم أعباء الدعم التي تواجهها هذه الدول بالفعل نتيجة التذبذبات المتكررة في أسعار الطاقة. وإلى جانب حقيقة أن المصانع لم تتعاف بعد من قيود الوباء، تبحث الدول الأفريقية عن مساعدات خارجية من مصادر جديدة. وقالت ليودميلا كالينيتشينكو، الباحثة في الأكاديمية الروسية للعلوم، خلال الجلسة المذكورة: "أجزاء مهمة من المصافي الأفريقية معطلة أو غير محملة بشكل كاف بسبب تدهور المعدات، ومشاكل الصيانة، وانقطاع توريد المواد الخام". وفي الوقت نفسه، يتزايد عدد سكان إفريقيا بشكل كبير".وأضاف الموقع، "على هذا النحو، تواجه البلدان الأفريقية تحديين معقدين: نقص مصافي الطاقة وزيادة الطلب. أحد الحلول التي اتبعوها هو تكثيف اعتمادهم على الواردات. وبناءً على ذلك، لجأت هذه الدول إلى شركات الغاز الروسية السعيدة للوصول إلى أسواق جديدة. واستفادت بعض الشركات الأفريقية من إعادة تنظيم الواردات والصادرات لخداع الدول الأوروبية الساعية إلى بدائل للطاقة الروسية التي كانت تتدفق عبر بحر البلطيق".وبحسب الموقع، "في المغرب، على سبيل المثال، اتهم أحد أعضاء البرلمان العديد من شركات الطاقة بتزوير وثائق حول منشأ الغاز الروسي الذي تمت إعادة بيعه بسرعة إلى أوروبا بسعر أعلى عند وصوله. ويُزعم أن هذه الشركات خلطت النفط الروسي مع مكوناتها المحلية لتخفيف الضغط من عمليات الاستخراج المحلية وزيادة أرباحها من البائعين الروس والمشترين الأوروبيين. ومن الواضح أن الغاز الذي ترسله موسكو إلى إفريقيا لا يُستخدم بالكامل لتلبية الطلب المحلي".وتابع الموقع، "بخلاف الطاقة، تدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا خلال العقود القليلة الماضية. وتفسر تكتيكات التضليل الروسي، التي تم توسيع نطاقها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، هذا الاتجاه جزئيًا. وعلى الرغم من تأكيدات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي ليس في وارد فرض "عقوبات على المنتجات الغذائية والزراعية"، أعرب الرئيس السنغالي ماكي سال مرارًا عن قلقه من أن القيود التجارية الأوروبية أعاقت الآليات التي تسمح للدول الأفريقية بدفع ثمن الحبوب والأسمدة الروسية التي لا غنى عنها. وعلى الجانب العسكري، أدى عدم قدرة فرنسا على حماية الماليين من الجماعات الإرهابية الجهادية إلى الانسحاب الكامل لقواتها من مالي في عام 2022. وأثار ذلك مشاعر معادية للفرنسيين في غرب إفريقيا، مما أدى إلى هجمات على الشركات والمباني الدبلوماسية بالإضافة إلى انتشار صور لحرق الأعلام الفرنسية".وبحسب الموقع، "لقد غذت الدعاية الروسية هذا السخط. ووقعت شبكات التلفزيون التي تمولها الدولة في الكرملين صفقات مع الشبكات الافريقية ورددت على مسامع الجماهير أن فرنسا والولايات المتحدة أضرتا بالمصالح الأفريقية. ويضيف التسريب الأخير للمخابرات الأميركية تفاصيل حول كيفية قيام المسؤولين الروس بالعصف الذهني لمبادرات الدعاية لـ "إعادة تنظيم" الرأي العام الأفريقي مع التأثير الغربي. وخلال الجلسة، جادل كوتشوفا بأن البلدان الأفريقية "أُجبرت على إبرام عقود غير مربحة مع شركاء أوروبيين يتم فيها تصدير أكثر من 90 في المائة من منتجات النفط والبترول من القارة". وأضاف أنه بما أن روسيا تنعم بمجموعتها الخاصة من الموارد الطبيعية، فإنها لا تشعر "بالحاجة إلى أخذ المواد الخام" من الآخرين".وتابع الموقع، "في الواقع، أبرمت روسيا صفقات بشأن الموارد الطبيعية مع حوالي عشرين دولة أفريقية. ففي تشرين الثاني 2021، وقعت مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوزموس" اتفاقية تعاون مع زيمبابوي لتوسيع نطاق استخبارات الأقمار الصناعية في البلاد كوسيلة لتحديد مواقع الرواسب المعدنية. وفي وقت سابق من هذا العام، أشار صحفي في "ريا نوفوستي" الروسية إلى أن موارد الكونغو الهائلة تمثل "عقد القرن" المالي قبل الادعاء بأن روسيا لا تشعر بالحاجة إلى تكرار "الاستعمار الجديد" في أوروبا. وثم كشف عن استراتيجية موسكو القائمة: "لا يضطر القادة الأفارقة في كثير من الأحيان إلى شرح سبب حاجتهم إلى روسيا.. علاقاتنا العامة في القارة جيدة وتدعم نفسها بنفسها"."وأضاف الموقع، "يرتكب المراقبون الغربيون والروس خطأ من خلال القول إن استبدال بكين وموسكو للنفوذ الفرنسي في إفريقيا يظهر أن الولايات المتحدة تخسر قوتها في القارة. في الواقع، إن المصالح الفرنسية والأميركية في إفريقيا لا تعوض. ومع ذلك، تتفق الولايات المتحدة وفرنسا على أنه من المفيد استراتيجيًا معارضة روسيا. ستتعزز وحدتهم ضد الكرملين عندما يحل الروس محل الفرنسيين. وإذا جمعت الشركات الروسية الموارد في إفريقيا بينما توجه الولايات المتحدة انتباهها نحو جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، فإن مشاركة موسكو المتزايدة في إفريقيا لا تبدو فجأة بهذا السوء. بهذا المنطق، ربما لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتسرع في توسيع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأفريقية المحبطة التي تغريها صادرات الطاقة الروسية".وبحسب الموقع، "لكن هذه الحجة بها عيب فادح. فهي تتناقض مع سياسة العقوبات التي اتبعتها وزارة الخزانة الأميركية منذ بداية الحرب في أوكرانيا: تقويض قدرة موسكو على دعم عملياتها مالياً في زمن الحرب. مع الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن النفط الروسي يتم شحنه إلى أوروبا عبر إفريقيا، يجب أن تفكر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في القارة المتنامية على أنها جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها تجاه روسيا وليس كمسرح منفصل. إذا أراد صانعو السياسة الأميركيون إعاقة نطاق العمليات العسكرية الروسية، فلا يمكنهم غض الطرف عن الدول الأفريقية التي بدأت في قبول شحنات هائلة من النفط الروسي وقد تقع فريسة لحملات التضليل التي يشنها الكرملين".وختم الموقع، "يفكر الخبراء الروس بجدية في كيفية استخدام إفريقيا كسوق طاقة متحمس ومركز للموارد الطبيعية لاكتساب الأرض في ساحة المعركة. يجب على الخبراء الأميركيين أن يفعلوا الشيء نفسه، مع التركيز على البلدان الأفريقية التي تتلقى مساعدات كبيرة من الغرب ومستعدة لمواجهة دبلوماسية الكرملين للغاز والطريقة التي صورت بها وسائل الإعلام الروسية الحرب في أوكرانيا".