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عربي-دولي

"كارثة طبيعية" تُهدّد "إسرائيل".. هل هي مستعدّة لـ"سيناريوهات الدمار"؟

Lebanon 24
30-04-2023 | 07:00
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قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن "إسرائيل" سيرت أكثر من 15 مهمة إلى الخارج بعد كوارث طبيعية على مر السنوات الماضية، ورغم ذلك فإنها غير مستعدة لمواجهة أزمات طبيعية على أراضيها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية في مقالٍ لها مؤخراً، إن إسرائيل سارعت لمساعدة تركيا بعد الزلزال المدمر، لخبرتها في مساعدة البلدان  حول العالم، موضحة أن الفرق التي ترسلها مُدربة جيداً.
ورغم ذلك، تقول الصحيفة إن إسرائيل على مدار العقود الماضية كانت تركز على التعامل مع الصواريخ والهجمات المُسلحة وفرص نشوب حرب تقليدية، وهي الأمور التي تتطلب وحدات بحث وإنقاذ قادرة على التدخل في أي لحظة.
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مساعدات 
وفي آذار 2011، كانت إسرائيل من أول الدول التي أرسلت مساعدات لليابان، بعد الزلزال هناك، وأرسلت 82 طناً من المساعدات إلى سريلانكا بعد تسونامي 2004، وساعدت نيو أورلينز الأميركية بعد إعصار كاترينا في 2005، إضافة إلى مساعدات أخرى في ميامي بعد انهيار مبنى سيرفسايد في 2021.
وعلقت الصحيفة بالقول: "للسرعة أهمية قصوى بعد الكوارث الطبيعية أو انهيارات المباني، لذلك من المهم الوصول إلى بلد ما في غضون أيام لإنقاذ الأرواح".
 
أزمة
ونقلت الصحيفة تقديرات إسرائيلية تفيد بأن هناك حوالى 80 ألف مبنى يزيد ارتفاعها عن 3 طوابق تفتقر إلى التعزيزات ضد الزلازل، ما يعني أن مئات آلاف  المساكن تفتقر إلى الأمان في مواجهة كارثة طبيعية مُحتملة.
وعلقت قائلة: "على إسرائيل أن تضاعف جهودها لإعداد البلاد لزلزال أو لكارثة طبيعية أخرى، حان الوقت لإعداد البلاد للسنوات المقبلة، والإسراع في تعزيز تلك المباني وفرض قوانين البناء". (24)
 
 
 
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