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عربي-دولي
بهدف حل أزمة سوريا.. اجتماع لوزراء خارجية عرب في الأردن
Lebanon 24
30-04-2023
|
04:48
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يُعقد اجتماع لوزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن في العاصمة الأردنية عمان غدا الاثنين، استكمالا لاجتماع جدة التشاوري بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، أن "الأردن يستضيف غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية".
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، إن اللقاء يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 أبريل 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
وكانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا في ختام اجتماع جدة التشاوري غير الرسمي لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والذي جرى فيه تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة.
وتم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.
وأكد الوزراء على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.(سكاي نيوز)
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