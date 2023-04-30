ثروات هائلة.. كم بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال 10 سنوات؟

نشرت شبكة "cnbc عربيَّة" تقريراً تضمّن أرقاماً يُظهر الإنتاج السنويّ للسودان من الذهب وذلك خلال آخر 10 سنوات.

Advertisement

وفي ما يلي قائمة توثق إنتاج الذهب في البلد العربي الذي يشهدُ حالياً على صراعٍ كبير بين الجيش السوداني من جهة، وقوات "الدعم السريع" من جهة أخرى:

1- عام 2013: إنتاج الذهب بلغ 70 طناً.

2- عام 2014: إنتاج الذهب بلغ 73.3 أطنان.

3- عام 2015: إنتاج الذهب بلغ 82.4 أطنان.

4- عام 2016: إنتاج الذهب بلغ 93.4 أطنان.

5- عام 2017: إنتاج الذهب بلغ 107.3 أطنان.

6- عام 2018: إنتاج الذهب بلغ 93.6 أطنان.

7- عام 2019: إنتاج الذهب بلغ 90 طناً.

8- عام 2020: إنتاج الذهب بلغ 90 طناً.

9- عام 2021: إنتاج الذهب بلغ 50 طناً.