ثروات هائلة.. كم بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال 10 سنوات؟

نشرت شبكة "cnbc عربيَّة" تقريراً تضمّن أرقاماً يُظهر الإنتاج السنويّ للسودان من الذهب وذلك خلال آخر 10 سنوات.
وفي ما يلي قائمة توثق إنتاج الذهب في البلد العربي الذي يشهدُ حالياً على صراعٍ كبير بين الجيش السوداني من جهة، وقوات "الدعم السريع" من جهة أخرى:
1- عام 2013: إنتاج الذهب بلغ 70 طناً.
2- عام 2014: إنتاج الذهب بلغ 73.3 أطنان.
3- عام 2015: إنتاج الذهب بلغ 82.4 أطنان.
4- عام 2016: إنتاج الذهب بلغ 93.4 أطنان.
5- عام 2017: إنتاج الذهب بلغ 107.3 أطنان.
6- عام 2018: إنتاج الذهب بلغ 93.6 أطنان.
7- عام 2019: إنتاج الذهب بلغ 90 طناً.
8- عام 2020: إنتاج الذهب بلغ 90 طناً.
9- عام 2021: إنتاج الذهب بلغ 50 طناً.
10- عام 2022: إنتاج الذهب بلغ 50 طناً.