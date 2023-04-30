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عربي-دولي

صباح اليوم... إغتيال ضابط إيراني كبير في هجوم مسلح من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
30-04-2023 | 05:43
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قتل قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة سراوان الحدودية، علي رضا شهركي، في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.

وقال محافظ سراوان سعيد تجليلي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن "مجهولين أطلقوا النار على قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة سراوان الرائد علي رضا شهركي، صباح اليوم، ما أدى إلى استشهاده وإصابة زوجته بجروح خطيرة وتم نقلها الى المستشفى".
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وبدأت تحقيقات الشرطة المتخصصة للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة، والقبض عليهم. (روسيا اليوم)
 
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