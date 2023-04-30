كوريا الشمالية تهاجم رئيس جارتها الجنوبية: زيارته إلى واشنطن "إستفزازية"

اعتبرت كوريا الشمالية أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك يول"، إلى الولايات المتحدة تمثل استفزازاً في طريق الحرب النووية.



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وأوضحت أن هذه الرحلة جعلت كوريا الشمالية، تؤكد أنها ستقوم بعزيز ردعها العسكري ضد جارتها الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة. ووفق وكالة يونهاب الكورية، فقد نشرت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، تعليقاً وصفت خلاله زيارة "يون"، إلى الولايات المتحدة بأنها "الرحلة الأكثر عدائية وعدوانية واستفزازا، وهي رحلة خطيرة بالنسبة لحرب نووية".وأوضحت أن هذه الرحلة جعلت كوريا الشمالية، تؤكد أنها ستقوم بعزيز ردعها العسكري ضد جارتها الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.

وانتقدت كوريا الشمالية "اتفاق القمة الذي عقد هذا الأسبوع بين سيئول وواشنطن بخصوص تعزيز الردع الموسع الأميركي"، مؤكدة أنه "نتاج سياسة عدائية شائنة ضد بيونغ يانغ".

واعتبرت الوكالة الرسمية لبيونغ يانغ إعلان واشنطن "مؤامرة حرب نووية خطيرة تتستر بلافتة الأمن"، مؤكدة أنه ومن خلال هذا الإعلان "أظهر عملاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مخططهم لغزو كوريا الشمالية بصورة أوضح من ذي قبل"، وفق تعبيرها.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك يول"، زار واشنطن مؤخراً وعقد لقاء قمة مع الرئيس الاميركي جو بايدن، تم خلاله ما أطلق عليه "إعلان واشنطن"، والذي ينص على مشاركة الولايات المتحدة المعلومات حول العمليات النووية والاستراتيجية والتخطيط، وقيامها بنشر الأصول الاستراتيجية بانتظام في كوريا الجنوبية.