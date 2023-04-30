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الحوثيون يطلقون سراح قائد عسكري في الحكومة

Lebanon 24
30-04-2023 | 06:37
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أطلق الحوثيون صباح اليوم الأحد سراح اللواء الركن فيصل رجب، بوساطة وفد قبلي من محافظة أبين، وذلك بعد أسبوعين من صفقة تبادل أسرى كبيرة ضمت نحو 900 أسير.

وقال عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى الحوثيين أحمد أبو حمرا، إن توجيه عبد الملك الحوثي لإطلاق سراح رجب يأتي استجابة لمطالبة الوفد القبلي من محافظة أبين الذي يزور صنعاء حاليا. (الجزيرة)
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