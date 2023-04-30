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عربي-دولي
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... مقتل 3 أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار
Lebanon 24
30-04-2023
|
06:50
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أصيب 3 أشخاص بينهم طفل عمره 8 سنوات، في حفل زفاف في الأردن، بعد أن فقد مطلق النار السيطرة على السلاح الذي يحمله، ما حول الحفل إلى مأساة.
ووقع الحادث بحفل زفاف في منطقة الريان في لواء الأغوار الشمالية، غربي محافظة إربد. (روسيا اليوم)
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