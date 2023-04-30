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عربي-دولي

​سوريا تتعرّض لـ12 هزّة أرضيّة بينها واحدة مركزها لبنان... كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
30-04-2023 | 06:57
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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا عن تسجيل 12 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، سجلت هزة أرضية شمال شرق حماة بـ8 كيلومترات بعد منتصف الليل بقوّة 1.9 على مقياس ريختر، وهزة في لبنان شرق بيروت بـ26 كيلومترا قوّتها 1.9.
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وأضاف المركز: إنه تم رصد 4 على مقياس ريختر في لواء اسكندرون تراوحت قوّتها بين 2.2  و2.8 على مقياس ريختر، و5 هزات في البر التركي بين 3 و3.5 على مقياس ريختر، وهزة في البحر المتوسط غرب اللاذقية بـ 104 كيلومترات بقوّة 2.6 على مقياس ريختر. (سانا)
 
 
 
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