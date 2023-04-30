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إقتصاد

الرئيس التنفيذي لأحد أهم المصارف في العالم ينتقد الدولار... ماذا قال؟

Lebanon 24
30-04-2023 | 07:05
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انتقد عدي كوتاك، أغنى مصرفي في آسيا والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا، أحد أكبر البنوك الهندية، عملة الدولار، ووصف العملة الأميركية بأنها "أكبر إرهاب مالي في العالم".

وقال كوتاك خلال حدث محلي في نيودلهي، "أعتقد بصدق أن أكبر إرهاب مالي في العالم هو الدولار الأميركي كافة أموالنا في الحسابات المصرفية ويمكن لأي شخص في الولايات المتحدة أن يقول إنه لن يكون بمقدورك سحب أموالك من صباح الغد.
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وشدد كوتاك على أن العالم الآن "يبحث بشدة عن عملة احتياطية بديلة"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان بالنسبة للهند لجعل الروبية مثل هذه العملة الاحتياطية.

وتابع قائلا: "لا أعتقد أن أوروبا تستطيع صنع عملتها الاحتياطية لأنها جمعية للدول الأوروبية ولا أعتقد أن بريطانيا أو اليابان ستكون لديهما الشجاعة لاتخاذ هذا الموقف، على الرغم من أن الجنيه البريطاني والين كلاهما عملات حرة".

وقال: "أعتقد أن الصين لديها مشكلة ثقة خطيرة مع العديد من الدول في كل أنحاء العالم".

وأشار رئيس البنك إلى أنه من أجل إنشاء عملة احتياط عالمية، يجب على الهند أن تقطع شوطا طويلا وأن تبني مؤسسات قوية. كما يجب أن تخلق هيكلا لا يعتمد على أهواء أي شخص ويجب أن تكون الآليات موثوقة. (روسيا اليوم) 

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