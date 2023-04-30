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عربي-دولي
"الولاء للملك".. سابقة تاريخية في تتويج تشارلز الثالث
Lebanon 24
30-04-2023
|
07:45
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سيطلب من ملايين البريطانيين الذين سيحضرون أو يتابعون حفل تتويج ملك بلادهم الجديد، الملك تشارلز الثالث، أداء قسم الولاء له.
وتترقب المملكة المتحدة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث السبت المقبل.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد، أنه للمرة الأولى في التاريخ، سيمنح الشعب البريطاني دورا فاعلا في مراسم تتويج ملك من ملوك البلاد.
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ودعا رئيس أساقفة كانتربيري، جاستن ويلبي، الذي هو أيضا رأس الكنيسة في إنجلترا، "هؤلاء الذين يشاهدون أو يسمعون مراسم التتويج أن يشاركوا فيه بإطلاق صرخة دعم للملك في البلاد وحول العالم".
وسيحل الولاء الجماهيري للملك محل إشهار الولاء التقليدي، الذي كان يؤديه الأقران، حيث يتعهد الأقران الورثة بتقديم الولاء للملك المتوج وهم راكعون أمامه في خط واحد.
وخلال الحفل، سيطلب ويلبي من كل الأشخاص "ذوي النوايا الحسنة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والممالك والأقاليم بتقديم ولائهم بقلوبهم وبأصواتهم، لملكهم الذي لا شك فيه، والمدافع عن الجميع".
ويحتوي الخطاب الذي سيتلوه ويبلي، وسيطلب من البريطانيين ترديده، على الجملة التالية: "أقسم بأن أعطي الولاء الحقيقي لجلالتك ولورثتك وخلفائك وفقا للقانون، وليساعدني الرب".
وسيقول ويلبي بعدها: "حفظ الله الملك" وسيكون البريطانيون مطالبون بالرد عليه: "فليحفظ الله الملك تشارلز، وليحيا الملك للأبد".
وقال متحدث باسم قصر لامبث، وهو المقر الرئيسي لكبير أساقفة كانتربيري، إن فقرة أداء البريطانيين الولاء للملك مثيرة بشكل خاصة لأنها جديدة تماما.
وأضاف: "أن هذا أمر يمكن أن نشاركه بسبب التقدم التكنولوجي، ولن يقتصر الأمر لذلك على الأشخاص في الكنيسة (حيث سيتم التتويج) بل أيضا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتابعوننا عبر الإنترنت أو التلفزيون". (سكاي نيوز عربية)
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