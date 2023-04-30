ما هي عوارض المتحور الجديد من كورونا؟

قالت تقارير إعلامية إن متحورا جديدا لفيروس كورونا، بدأ في الانتشار، يحمل اسم أركتوروس، تم الإبلاغ عنه في أكثر من 30 دولة.

ووفقا لموقع العين، فإن المتحور الجديد بدأ في الظهور أول مرة في الهند، وهو منبثق من متحور أوميكرون، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية مراقبتها له.

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وقد تم اكتشاف هذا المتحور في نهاية آذار الماضي، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد البلدان التي تضررت منه إلى الآن يصل إلى 34 دولة.

من جهته حدد الدكتور فيبين فاشيشثا، الرئيس السابق للأكاديمية الهندية لطب الأطفال، أعراض "أركتوروس" في 8 أعراض، أولها ارتفاع في درجة الحرارة، بصورة أعلى مما كانت عليه في المتغيرات السابقة لكورونا .

ومنها كذلك السعال والاحتقان والتهاب الملتحمة، التهاب الحلق، سيلان الأنف، آلام الجسم والإرهاق والصداع.



يشار إلى أن إصابات كورونا عموما شهدت انخفاضا في الفترة الماضية، حيث وصلت الحالات الجديدة المعروفة إلى 3.6 مليون حالة، إضافة إلى أكثر من 25000 حالة وفاة في الفترة من 27 شباط إلى 26 آذار، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 27% و39% مقارنة بما سبقها من فترات.