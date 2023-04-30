السيسي يؤكد رؤية مصر بشأن الأوضاع في السودان

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يزور القاهرة حاليا في مستهل جولة إفريقية.



أعلن الجانبان أنه تم الاتفاق على ترفيع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، رؤية بلاده بشأن الأوضاع في السودان مطالبا بضرورة الوقف الفوري، والدائم والشامل، لإطلاق النار في السودان وأهمية امتناع أي طرف خارجي، عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يزور القاهرة حاليا في مستهل جولة إفريقية.أعلن الجانبان أنه تم الاتفاق على ترفيع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وناقش الرئيس المصري مع رئيس وزراء اليابان القضية الفلسطينية والأوضاع في لييببا.

تم استعراض الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية، التي تم إقرارها في مصر، في إطار تحفيز بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، على مدار الأعوام الماضية وكذلك الحوافز والضمانات، التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين، موضحا دعوته للحكومة اليابانية لتشجيع شركات بلادها لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

أعرب السيسي عن تطلعه بأن تعمل اليابان مع شركاء التنمية على بحث سبل تخفيف وطأة التحديات الاستثنائية، الملقاة على عاتق العديد من الدول النامية وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية على الدول النامية، فاقت ما أحدثته جائحة "كورونا"، من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء وذلك في ظل رئاسة اليابان الحالية لمجموعة الدول الصناعية السبع. (سكاي نيوز عربية)