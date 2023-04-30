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عربي-دولي

جريمة مروّعة صباح اليوم تهزّ هذا البلد.. قتل 3 أشخاص رمياً بالرصاص ومن ثمّ انتحر!

Lebanon 24
30-04-2023 | 08:44
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ذكرت محطة سي.ان.ان البرتغال أن رجلا قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص قبل أن ينتحر يوم الأحد في مدينة سيتوبال على بعد نحو 45 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة البرتغالية.

وأوضح مفوض شرطة الأمن العام جواو فريري لرويترز أن "هناك أربع جثث يفترض أنها لضحايا سقطوا في إطلاق نار، لكن الأسباب والتفاصيل لم تعرف بعد".
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وأضاف أن الوكالة المعنية بالقضايا الجنائية بالشرطة تجري تحقيقا في مكان الحادث.

وأشارت سي.ان.ان البرتغال إلى أن إطلاق النار وقع عند حوالي الساعة الثامنة صباحا في حي فقير في سيتوبال، وأن المسلح انتحر عندما وصلت قوات الشرطة إلى المكان. (يورو نيوز) 
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