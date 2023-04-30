اجتماع خماسي على مستوى وزراء الخارجية للتشاور بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية

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قالت الخارجية الأردنية إن وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن سيجتمعون في عمان يوم غد الاثنين 1 أيار لمواصلة المشاورات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن "الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة منتصف نيسان الحالي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".بدورها أكدت وزارة الخارجية السورية مشاركة وزير الخارجية فيصل المقداد في اجتماع لوزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق الذي سيعقد غدا في العاصمة الأردنية عمان لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تمّ طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخرا.من جهته لفت المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إلى أن اجتماعا مرتقبا يوم غد الاثنين في عمان على مستوى وزاري، يشارك فيه وزراء خارجية العراق والأردن والسعودية ومصر وسوريا، لبحث المسألة السورية مشددا على أن "العراق يجدد موقفه الثابت من إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية وفق حل سياسي يعزز أمنها وأستقرارها". (روسيا اليوم)