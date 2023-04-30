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عربي-دولي

لماذا هدّد طباخ بوتين بالانسحاب من باخموت؟

Lebanon 24
30-04-2023 | 10:27
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هدد يفغيني بريغوجين، رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، بسحب مرتزقته من مدينة باخموت الأوكرانية الشرقية المحاصرة، إذا لم تتلق قواته المزيد من الذخائر لمواصلة القتال.

وزعم يفغيني بريغوجين، في مقابلة مع المدون الروسي المؤيد للكرملين سيميون بيغوف، الذي يكتب على مدونات تحت الاسم المستعار WarGonzo، أن المسؤولين عن شراء الأسلحة في روسيا "توقفوا عن تزويدنا بالذخيرة".
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وتأتي التحذيرات الموجهة لمسؤولي الدفاع الروس، بمن فيهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، في الوقت الذي لا تزال فيه باخموت محل نزاع شديد.

وقال بريغوجين: "أناشد سيرغي شويغو بطلب تسليم الذخيرة فورا، الآن إذا تم رفض ذلك... أرى أنه من الضروري إبلاغ القائد العام بالمشاكل القائمة، واتخاذ قرار بشأن جدوى استمرار نشر وحداتنا في باخموت في ظل النقص الحالي في الذخيرة".
وتابع يفغيني بريغوجين الشهير بلقب "طباخ بوتين"، قائلا: "هل نواصل هجماتنا أم لا؟ هل نبقى أم نذهب؟"، متعهدًا بأن مقاتليه سيدافعون عن باخموت "حتى نفاذ آخر ما لديهم من الذخيرة"، لكنه قال إن إمداداتهم تضاءلت في غضون أيام وليس أسابيع.

وغالبًا ما يشتبك بريغوجين، الذي لعبت قواته دورا رئيسيًا في الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك باخموت، مع جنرالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين عسكريين آخرين في موسكو.

وقد اشتكى منذ أكثر من شهر، من تلقيه دعم غير كافٍ من الكرملين من أجل المعارك الشاقة للسيطرة على المدينة الشرقية.

وأشار بريغوجين، الذي غالبًا ما يتحدث بسخرية، في المقابلة إلى أن خلافاته مع موسكو لم تلتئم. (سي ان ان)
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