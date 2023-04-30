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الدعم السريع يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة في السودان

Lebanon 24
30-04-2023 | 10:43
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أعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، أنها وافقت على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وذكرت قوات الدعم السريع في بيان أن هذه الموافقة جاءت "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية"، وذلك لـ"فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".
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وأضافت: "نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار، رغم الخروقات المستمرة من القوات الانقلابية وكتائب الظل وفلول النظام البائد المتطرفة التي ظلت تهاجم مواقعنا ومعسكراتنا في إخلال واضح للهدنة الانسانية المعلنة واجبة التنفيذ من أجل مصلحة شعبنا".
 
وتابعت: "لقد ظلت قوات الدعم السريع تتصدى للهجمات المتكررة من قبل الانقلابيين في ساعات سريان الهدنة، ما يؤكد بجلاء شيمة الغدر المتلازمة للانقلابيين، إلى جانب تعدد وتنازع مراكز القرار داخل قيادة القوات الانقلابية".

ومن المقرر أ تنتهي أحدث الهدن بين الطرفين عند منتصف ليل الأحد الاثنين.

ولم يعرف على الفور موقف الجيش السوداني من الهدنة الجديدة. (سكاي نيوز عربية) 
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