وزير الخارجية السعودي يؤكد للمبعوث الأممي في ليبيا على دعم حل ليبي خالص

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على دعم المملكة لحل "ليبي-ليبي" للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن وزير الخارجية شدد أيضاً، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في شؤون البلاد.وأضاف البيان أن الجانبين بحثا سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة الليبية.