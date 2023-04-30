روسيا: سيطرنا على 4 مناطق في غرب باخموت

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية سيطرت على أربع مناطق في غرب مدينة باخموت الأوكرانية، بحسب وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة.



ولم يتسن التأكد مما أعلنته الوزارة من مصادر مستقلة.



وتقاتل القوات الروسية منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.

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