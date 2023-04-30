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إقالة وزير الصناعة والتجارة الايراني

Lebanon 24
30-04-2023 | 12:30
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أعلنت إيران،عن إقالة وزير الصناعة والتجارة ليصبح بذلك أول عضو بحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي يقال من منصبه منذ انتخاب رئيسي في 2020، وذلك وسط استياء متزايد بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وصوت البرلمان الإيراني لصالح إقالة وزير الصناعة والتجارة والتعدين رضا فاطمي أمين، الذي اتهمه البرلمانيون بالإخفاق في السيطرة على "الارتفاع الشديد في أسعار السيارات وزيادة تكلفة الإنتاج الصناعي" وانتقدوه بشدة بسبب سوء الإدارة.
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وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على التلفزيون الرسمي: "صوت 162 من 272 برلمانياً حضروا الجلسة لصالح إقالة الوزير".
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