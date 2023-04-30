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إطلاق نار يودي بحياة 4 في البرتغال

Lebanon 24
30-04-2023 | 13:00
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قتل رجل ثلاثة أشخاص بالرصاص قبل أن ينتحر، في مدينة سيتوبال على بعد نحو 45 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقال مفوض شرطة الأمن العام جواو فريري إن "هناك أربع جثث يفترض أنها لضحايا سقطوا في إطلاق نار، لكن الأسباب والتفاصيل لم تعرف بعد".
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وأضاف أن الوكالة المعنية بالقضايا الجنائية بالشرطة تجري تحقيقاً في مكان الحادث.

وأشارت "سي.إن.إن البرتغال" إلى أن إطلاق النار وقع عند حوالي الساعة الثامنة صباحاً في حي فقير في سيتوبال، وأن المسلح انتحر عندما وصلت قوات الشرطة إلى المكان.
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