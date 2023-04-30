توقف الحركة عبر مضيق البوسفور بسبب عطل بمحرك سفينة

قالت وكالة "ترايبيكا" للشحن، إن حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور في تركيا توقفت مساء الأحد، بسبب عطل أصاب محرك إحدى السفن.



وأفاد تقرير نشرته الوكالة بأن عطلاً أصاب محرك السفينة "إلياس كونان" التي ترفع علم تركيا خلال مرورها من المضيق.

Advertisement