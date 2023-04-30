Advertisement

عربي-دولي

توقف الحركة عبر مضيق البوسفور بسبب عطل بمحرك سفينة

Lebanon 24
30-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1062164-638184787124290666.jpg
Doc-P-1062164-638184787124290666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وكالة "ترايبيكا" للشحن، إن حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور في تركيا توقفت مساء الأحد، بسبب عطل أصاب محرك إحدى السفن.

وأفاد تقرير نشرته الوكالة بأن عطلاً أصاب محرك السفينة "إلياس كونان" التي ترفع علم تركيا خلال مرورها من المضيق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتخابات تركيا استفتاء حول حكم إردوغان
lebanon 24
01/05/2023 01:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام أرمينيا
lebanon 24
01/05/2023 01:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام طيران أرمينيا المتجه إلى أوروبا
lebanon 24
01/05/2023 01:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير عن حرب سرّية بين إسرائيل وإيران في تركيا.. تفاصيل تُكشف لأول مرّة!
lebanon 24
01/05/2023 01:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24

تركيا

البوسفور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-04-30
17:30 | 2023-04-30
17:05 | 2023-04-30
16:59 | 2023-04-30
16:30 | 2023-04-30
16:00 | 2023-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website