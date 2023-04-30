Advertisement

عربي-دولي

تصادم طائرتين خفيفتين يودي بحياة 4 أشخاص في اسبانيا

Lebanon 24
30-04-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1062175-638184854987017578.jpg
Doc-P-1062175-638184854987017578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الإسبانية، تصادم طائرتين خفيفتين قرب مطار في شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن وفاة 4 ركاب.

وقالت حكومة إقليم كاتالونيا، إن عناصر الإطفاء عثروا على طائرة محترقة في غابة قرب مطار مويا شمال برشلونة، بعدما تلقوا إخطاراً من شخص شاهد سقوطها.
Advertisement

وأضافت: "بمجرد إخماد الحريق، عثر عناصر الإطفاء على جثتين داخل الطائرة الخفيفة".

وبعد ساعات، عثر عناصر الإطفاء على طائرة خفيفة ثانية تحطمت على بعد 300 متر من الأولى وعلى متنها جثتان. وتعتقد السلطات التي فتحت تحقيقاً أن الطائرتين تصادمتا في الجو.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-04-30
17:30 | 2023-04-30
17:05 | 2023-04-30
16:59 | 2023-04-30
16:30 | 2023-04-30
16:00 | 2023-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website