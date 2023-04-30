10 ضحايا في هجوم مسلح في الاكوادور

أفادت الشرطة المحلية في الإكوادور بأن 10 أشخاص لقوا حتفهم في هجوم مسلح بمدينة جواياكيل الساحلية، والخاضعة لحالة طوارئ، بسبب العنف الناتج من عصابات المخدرات.



وأبلغت الشرطة الصحافيين أن "الهجوم الذي وقع قرابة منتصف ليل السبت أسفر عن عشرة ضحايا وجريح واحد".

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