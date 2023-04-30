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عربي-دولي
محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد احتجاز نائب أردني 8 أيام
Lebanon 24
30-04-2023
|
16:00
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قال سامر السرخي عضو لجنة الدفاع عن نائب أردني محتجز في إسرائيل، الأحد، إن محكمة عسكرية إسرائيلية قررت تمديد احتجاز النائب عماد العدوان 8 أيام.
وأضاف السرخي لـ"رويترز"، أن "المحكمة العسكرية في سجن عوفر قررت خلال جلسة مغلقة، تمديد اعتقال العدوان 8 أيام أخرى بدءاً من اليوم". وأوضح أنه من المفترض أن ينتهي، الاثنين، العمل بقرار منع العدوان من اللقاء مع فريق الدفاع عنه.
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وقالت وزارة الخارجية الأردنية، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل اعتقلت نائباً بالبرلمان الأردني للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية المحتلة، وإن عمّان تعمل في سبيل الإفراج عنه.
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