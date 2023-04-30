محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد احتجاز نائب أردني 8 أيام

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قال سامر السرخي عضو لجنة الدفاع عن نائب أردني محتجز في إسرائيل، الأحد، إن محكمة عسكرية إسرائيلية قررت تمديد احتجاز النائب عماد العدوان 8 أيام.وأضاف السرخي لـ"رويترز"، أن "المحكمة العسكرية في سجن عوفر قررت خلال جلسة مغلقة، تمديد اعتقال العدوان 8 أيام أخرى بدءاً من اليوم". وأوضح أنه من المفترض أن ينتهي، الاثنين، العمل بقرار منع العدوان من اللقاء مع فريق الدفاع عنه.وقالت وزارة الخارجية الأردنية، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل اعتقلت نائباً بالبرلمان الأردني للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية المحتلة، وإن عمّان تعمل في سبيل الإفراج عنه.