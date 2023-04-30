ماكرون وزيلينسكي يبحثان هاتفياً احتياجات أوكرانيا العسكرية

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أعلنت فرنسا وأوكرانيا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف، وناقشا احتياجات أوكرانيا العسكرية.وقال زيلينسكي إنه أجرى حديثاً مطولاً وذا مغزى مع ماكرون، وتبادلا خلاله وجهات النظر بشأن الحرب وسبل إنهاء الصراع بين موسكو وكييف.وأضاف زيلينسكي خلال كلمته المسائية عبر الاتصال المرئي: "ممتن لفرنسا ولإيمانويل شخصياً لدعمهما لبلادنا وشعبنا"، مضيفاً أنه وجّه الشكر لفرنسا أيضاً لتعهدها بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أكد لزيلينسكي مجدداً دعم فرنسا لأوكرانيا، وأنه أبلغه بتطورات التنسيق الأوروبي لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.