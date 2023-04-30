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عربي-دولي

البابا فرنسيس يكشف إصابته "بالتهاب رئوي حاد وقوي" في آذار

Lebanon 24
30-04-2023 | 16:59
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كشف البابا فرنسيس اليوم أن الوعكة الصحية التي تعرض لها في أواخر آذار كانت عبارة عن "التهاب رئوي حاد وقوي"، مؤكدا عزمه على مواصلة الرحلات الى الخارج، وذلك في تصريحات خلال عودته من المجر اليوم، وفق ما اعلنت" وكالة الصحافة الفرنسية".
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وقال: "شعرت بألم قوي في ختام المقابلة العامة" مع المؤمنين في 29 آذار، مضيفا: "لم أفقد الوعي لكنني أصبت بحمّى عالية... والطبيب نقلني على الفور الى المستشفى".

وأضاف أنه عانى "التهابا رئويا حادا وقويا في الجزء السفلي من الرئة".

وردا على سؤال بشأن رحلاته المقبلة، أكد عزمه على زيارة لشبونة مطلع آبلمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وأضاف: "آمل بأن أتمكن من القيام بذلك"، ممازحا بأن برنامجه الذي يتضمن لاحقا رحلتين الى مدينة مرسيليا الفرنسية ومنغوليا "يبقيني أتحرك".
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