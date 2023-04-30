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عربي-دولي

السعودية تستقبل مبعوث البرهان

Lebanon 24
30-04-2023 | 17:05
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مع انتهاء الهدنة الخامسة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واصلت السعودية جهودها لوقف الاقتتال الدائر بين الطرفين، في وقت حذّر المكون المدني من تداعيات كارثية لاستمرار الصراع على السلطة.
في خضمّ المواجهة المفتوحة بالسودان وفشل كل محاولات وقف إطلاق النار، أعاد قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان نشر وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي في مناطق جنوبي الخرطوم لأول مرة، معلناً البدء تدريجياً بفتح الشوارع وتأمين منطقة السوق المركزية والممتلكات العامة والخاصة وضبط الأمن المنفلت، في خطوة اعتبرها حليفه السابق زعيم قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي) محاولة لتوسيع الحرب الدائرة بينهما منذ أسبوعين.
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وتعرف قوات الاحتياطي المركزي باسم "أبو طيرة" نسبة إلى الطائر الذي يزين شعارها المميز، وهي قوة قتالية شاركت في قمع الحركات المسلحة في دارفور وبعض مناطق كردفان.
وفي ظل فشل الهدنات الخمس في وقف إطلاق النار، طالبت السعودية البرهان وحميدتي بالتهدئة ووقف كل أشكال التصعيد.
وجدّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله مبعوث البرهان الخاص دفع الله علي دعوة الرياض لتغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

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