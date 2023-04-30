انتخابات تركيا استفتاء حول حكم إردوغان

تأخذ الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 أيار الجاري طابع استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد 20 عاماً على توليه السلطة.

في سن 69 عاماً، عاد إردوغان، الذي غاب ثلاثة أيام هذا الأسبوع بسبب إصابته بفيروس معوي، إلى جدول أنشطته الانتخابية، مبدياً تصميماً على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس هذا البلد الذي يقطنه 85 مليون نسمة.

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وينافسه في الانتخابات خصمه الرئيسي كمال كليشدار أوغلو (74 عاماً) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولاً إلى اليسار الديموقراطي ويهيمن عليه حزب "الشعب الجمهوري" الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

تلقى كمال كما يقدم نفسه على الملصقات الدعائية الجمعة دعماً غير مسبوق من حزب الشعوب الديمقراطي اليساري والمؤيد للأكراد الذي دعا للتصويت لمصلحته.

بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ برئاسة إردوغان وحزب الشعب الجمهوري العلماني الذي يمثله كليشدار أوغلو، سيختار 64 مليون ناخب تركي بين ممارسة سلطوية متزايدة للسلطة تترافق مع تديّن، ووعد بتحول ديموقراطي. سيجددون أيضاً أعضاء البرلمان.

تتوقع الاستطلاعات انتخابات رئاسية حامية يؤكد الطرفان أنهما قادران على الفوز بها من الدورة الأولى- وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 مايو. نزعة سلطوية حاول كليشدار تجنب عقبتين هما معارضة النساء المحافظات اللواتي سمح لهن في ظل عهد إردوغان بوضع الحجاب في الجامعات وفي الإدارات العامة، عبر اقتراح إدراج ذلك في القانون، وانتماؤه إلى الطائفة العلوية، الذي كشف عنه في شريط فيديو متجنباً الهجمات في تركيا ذات الأغلبية السنية. في مواجهته، في بلد هيمن عليه طوال عقدين إردوغان وحزبه ويواجه أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة ثقة مع تجاوز التضخم نسبة 85% الخريف الماضي، الرئيس الحاضر دوماً، الذي يقوم بكل شيء لاستمالة القاعدة الناخبة رغم أن بإمكانه الاعتماد بشكل لا لبس فيه على 30% من أصوات مناصريه. وبدأ 3.4 ملايين ناخب تركي في الخارج التصويت الخميس الماضي، فيما سيدلي 5.2 ملايين من شريحة الشباب بأصواتهم للمرة الأولى في هذه الانتخابات. هؤلاء لم يعرفوا سوى إردوغان ونزعته السلطوية منذ التظاهرات الكبرى التي جرت في 2013 والتي عرفت باسم "جيزي" خصوصاً محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

توجه إليهم كليشدار أوغلو الذي جعل رسم القلب بالأصابع شعار تجمعاته الانتخابية: "من خلالكم سيأتي هذا الربيع".



