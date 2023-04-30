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عربي-دولي
الأردن يستضيف اجتماعاً عربياً حول سوريا بمشاركة المقداد اليوم
Lebanon 24
30-04-2023
|
18:00
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يستضيف الأردن اليوم اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر بالإضافة الى وزير الخارجية السوري.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير سنان المجالي، إن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة، في 14 نيسان الماضي وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية.
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من جهتها، قالت وزارة الخارجية السورية، إن د. فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري سيشارك في الاجتماع لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخرا.
بدوره، صرّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيشارك في الاجتماع.
هذا، ومن المقرّر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري الشقيق في تجاوز محنته.
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