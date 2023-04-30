Advertisement

عربي-دولي

تغيرات طارئة... أكثر من 14 مليون وظيفة ستختفي من العالم قريباً

Lebanon 24
30-04-2023 | 23:03
A-
A+
Doc-P-1062228-638185180716888429.jpg
Doc-P-1062228-638185180716888429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الحرة":

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا، توصل فيه إلى أن سوق العمل العالمي سوف يتأثر ببعض الاضطرابات الهائلة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيضعف الاقتصاد ماعدا الشركات التي تعتمد على التقنيات التكنولوجية المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي.
Advertisement

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن التقرير الذي يستند إلى استطلاعات لأكثر من 800 شركة، ذكر أن 14 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم ستختفي في السنوات الخمس المقبلة.

ووجد المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يستضيف تجمعًا للقادة العالميين في دافوس، سويسرا، كل عام، أن أصحاب العمل يتوقعون خلق 69 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2027 وإلغاء 83 مليون وظيفة. وسيؤدي ذلك إلى خسارة صافية قدرها 14 مليون وظيفة، أي ما يعادل 2 في المئة من العمالة الحالية.

وسيكون التحول إلى أنظمة الطاقة المتجددة محركًا قويًا لتوليد الوظائف، بينما سيؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى خسائر، بحسب الشبكة.

لكن تقرير المنتدى يرى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة قوة إيجابية وسلبية، لأن الشركات ستحتاج إلى عمال جدد لمساعدتها في تنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارتها، لكن في الوقت نفسه، ستتعرض العديد من الوظائف للخطر، حيث تحل الروبوتات محل البشر في بعض الحالات.

وأوضح المنتدى الاقتصادي العالمي على موقعه الرسمي، الأحد، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستضر بوظائف عدة أبرزها صراف البنك وأمين الصندوق وموظف إدخال البيانات القديمة، حيث يمكن أن تشهد هذه الأدوار أسرع معدل تراجع في السنوات الخمس المقبلة.

وذكر أن الثورة الرقمية، والدافع نحو "التحول إلى البيئة النظيفة" وعوامل أخرى ساعدت في إعادة تشكيل عالم العمل العالمي بمعدل غير مسبوق.

ويتصدر متخصصو المركبات المستقلة والكهربائية قائمة الوظائف الأسرع نموًا في عام 2023، وفقا للموقع.

وفي السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تتغير ربع الوظائف (23 في المئة) تقريبًا من خلال نمو بنسبة 10.2 في المئة وانخفاض بنسبة 12.3٪ في المئة، وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.(الحرة) 
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2023-05-01
12:00 | 2023-05-01
12:00 | 2023-05-01
11:59 | 2023-05-01
11:30 | 2023-05-01
11:00 | 2023-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website