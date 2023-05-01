"بنك أهداف".. هذه استراتيجية موسكو لحسم "معركة الربيع"

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يبدو ان روسيا تتبع استراتيجية جديدة في حربها ضد أوكرانيا باستهداف قوات ووحدات الاحتياط، ومحاولة تعطيل فرص كييف في كسب معركة الربيع المنتظرة، وإيقاف نقل احتياطيات الأوكرانيين إلى مناطق القتال، والوصول إلى الصفوف الأمامية للمعارك.وتركزت الهجمات الروسية الأخيرة في محيط كراماتورسك وسلافيانسك، حيث أصبحت تلك النقاط بحسب وزارة الدفاع الروسية قواعد إعادة شحن لتركيز احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا، حيث يصل أفراد وذخيرة ومعدات الجيش الأوكراني إلى تلك المدن، ثم يتم إرسالهم كتعزيزات إلى باخموت وأفدييفكا وخيرسون وقطاعات أخرى من الجبهة.وبالتزامن مع بنك الأهداف الأخير للقوات الروسية، تم خلال الساعات الماضية استهداف موقع القيادة والمراقبة للطائرات العسكرية الأوكرانية والمسيرات في منطقة خيرسون.وأد الهجوم المضادنجاحات القوات الروسية في التصدي لأي هجوم مضاد يعود الفضل فيه إلى منع وصول الأسلحة الغربية الحديثة وتتبع مساراتها وعرقلة وصول الإمدادات ما حسم الكثير من المعارك، آخرها استهداف قوات احتياط أوكرانيا التي تقدمت في اتجاه مدينة أرتيوموفسك، في منطقة بوغدانوفكا بدونيتسك، بحسب أوليغ أرتيوفسك الباحث في الشأن الدولي بمؤسسة "فولسك" العسكرية.وأضاف أرتيوفسك، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن كييف تعوّل بشكل كبير على قوات الاحتياط في هجومها المنتظر، وذلك لعدة أسباب:• أغلب تلك القوات تم تدريبها خارج أوكرانيا كنوع من الدعم الغربي لكييف.• محاولة وقف التقدم الروسي بالانتصارات المتوالية على خطوط المواجهة.• إطالة عمر معركة باخموت التي دامت أكثر من 6 شهور.• محاولة تنفيذ هجمات من الأطراف لتطويق القوات الروسية بمحاور القتال.وبجانب الاستهداف وبنك الأهداف العسكرية، أجرت روسيا تغييرات عسكرية على مستوى القادة خلال الساعات الماضية، منها تعيين قائد جديد لأسطول بحر البلطيق، كما تم تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف، قائدا للوجستية العسكرية بدلا من الجنرال ميخائيل ميزينتزيف.المعركة المنتظرةالأسبوع الماضي، واصلت القوات البرية وطيران الجيش الروسي، العمليات القتالية في المقاطعات الغربية لمدينة أرتيوموفسك، كما دعمت مجموعة رماة المدفعية "الجنوبية" ووحدات القوات المحمولة جوا، قوات المشاة الروسية ومنعت محاولات أوكرانية لتنفيذ هجوم مضاد من الأطراف لاسيما في باخموت.وعن التطورات المتصلة بالهجوم الأوكراني المضاد، قال الباحث في الشؤون الروسية الأوروبية، الدكتور باسل الحاج جاسم، إن الإعلان عن اقتراب الهجوم الأوكراني المضاد والترويج لحشد عتاد وأسلحة غربية حديثة، يُثير من حفيظة موسكو نحو توجيه ضربات قوية ومتتالية لمنع أي تمتين وتقوية أوكرانية للجبهات وبالأخص الجبهة الجنوبية.(سكاي نيوز)