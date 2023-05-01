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عربي-دولي

البرهان يُشرف على سير العمليات.. هذا ما نشره الجيش السوداني (فيديو)

Lebanon 24
01-05-2023 | 01:00
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قامت القوات المسلحة السودانية بنشر لقطات لاجتماع قادة عسكريين برئاسة عبد الفتاح البرهان في أحد مراكز القيادة.

وقالت القوات المسلحة السودانية في منشور على صفحتها في "فيسبوك": "القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يشرف على سير العمليات من أحد مراكز القيادة".
 
 
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وأعلن الجيش السوداني، أمس الأحد، موافقته على تمديد الهدنة للمرة الثانية ولمدة 72 ساعة.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أنه "بناء على مساعي طلب الوساطة الأميركية السعودية، وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات، وفقما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

الوضع الميداني

أكد الجيش السوداني، أمس الأحد، أن الموقف الميداني للقوات المسلحة مستقر بالعاصمة، مع هدوء الأحوال في جميع ولايات البلاد.

وجاء في موجز عن الموقف الميداني: "رصدنا مستمر لتحركات العدو واستدعائه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدا".(سكاي نيوز)

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