انفجارات تهز كييف.. وتحذير من ضربات صاروخية روسية

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أفيد عن سماع أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الإثنين، وفق ما أفادت "سكاي نيوز" .وقالت السلطات المحلية في منطقة كييف، إن هناك تهديدا بشن ضربات صاروخية في الساعات الأولى من يوم الإثنين في المنطقة، وذلك بعد إنذارات من خدمات الطوارئ من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.وكتبت الإدارة الإقليمية في كييف على تطبيق المراسلة تيليغرام "التهديد بضربة صاروخية! ... ابقوا في الملاجئ".من جانبه قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تيليغرام "اعتنوا بسلامتكم".ومساء أمس الأحد، أفاد قائد شرطة منطقة ميكولايف بأن الجيش الروسي يستعد لإطلاق ما يصل إلى 100 صاروخ يوم الإثنين على مناطق متفرقة في أوكرانيا.وذكرت قيادة عمليات الجنوب في أوكرانيا أن الجيش الروسي نشر 4 حاملات صواريخ من نوع كاليبر في البحر الأسود.رئيس "فاغنر" يحذر من هجوم أوكراني مضادوكان رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين حذر أمس الأحد من شنّ أوكرانيا هجوما مضادا يمكن أن يشكل "مأساة" لروسيا، وتذمر من شحّ الذخيرة لدى مقاتليه.وقال بريغوجين: "نحن (فاغنر) لدينا 10-15 في المئة فقط من القذائف التي نحتاج اليها"، محمّلا قيادة الجيش الروسي مسؤولية ذلك.وتوقع بريغوجين أن تشنّ أوكرانيا هجوما مضادا في منتصف مايو، وقال في هذا الصدد إن "الهجوم المضاد يمكن أن يصبح مأساة لبلدنا".(سكاي نيوز)