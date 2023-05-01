Advertisement

عربي-دولي

عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان... هذا ما اعلنته اميركا

Lebanon 24
01-05-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1062258-638185237186070789.jpg
Doc-P-1062258-638185237186070789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الوزير، أنتوني بلينكن، أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أهمية إعادة فتح ممر لاتشين أمام المركبات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن، وذلك وسط نزاع بين أذربيجان وأرمينيا المجاورة، وفقا لوكالة "رويترز".
Advertisement

وأقامت أذربيجان نقطة تفتيش جديدة على ممر لاتشين، وهو طريق مؤد إلى قرة باغ يمر عبر الأراضي الأذربيجانية، في خطوة وصفتها أرمينيا بأنها انتهاك كبير لوقف إطلاق نار مبرم في 2020. ودخلت أرمينيا وأذربيجان الجمهوريتان السوفييتيان السابقتان في القوقاز في حربين، أولاهما مطلع تسعينيات القرن الماضي والثانية عام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ الجبلية المتنازع عليها، بحسب وكالة "فرانس برس".

وممر لاتشين هو الرابط البري الوحيد بين أرمينيا ومنطقة ناغورنو كاراباخ، وقد أقامت أذربيجان نقطة التفتيش نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرتها أرمينيا خرقا لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين.

وأضاف البيان أن بلينكن "شدد على أهمية إعادة فتح ممر لاتشين أمام المركبات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن". وتابع أن بلينكن نقل لعلييف دعم واشنطن لعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، و"شاركه قناعته بأن السلام ممكن".

وفي بيان منفصل، السبت ، أوضحت الوزارة أن بلينكن أجرى في اليوم السابق محادثة أيضا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وتحدث وزير الخارجية الأميركي أيضا عن "أهمية محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان" وتعهده بـ"مواصلة الولايات المتحدة دعمها".

وأكد بلينكن أن الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل دائم.

وتوسطت موسكو لوقف إطلاق النار بين يريفان وباكو بعد جولة القتال الأخيرة بينهما عام 2020، وقامت بنشر قوات حفظ سلام على طول ممر لاتشين.

ومع انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا وعدم استعدادها لتوتير علاقاتها مع تركيا، الحليفة الرئيسية لأذربيجان، تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبث بعض الدفء في العلاقات بين العدوين اللدودين.(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2023-05-01
12:00 | 2023-05-01
12:00 | 2023-05-01
11:59 | 2023-05-01
11:30 | 2023-05-01
11:00 | 2023-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website