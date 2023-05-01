عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان... هذا ما اعلنته اميركا

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قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الوزير، أنتوني بلينكن، أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أهمية إعادة فتح ممر لاتشين أمام المركبات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن، وذلك وسط نزاع بين أذربيجان وأرمينيا المجاورة، وفقا لوكالة "رويترز".وأقامت أذربيجان نقطة تفتيش جديدة على ممر لاتشين، وهو طريق مؤد إلى قرة باغ يمر عبر الأراضي الأذربيجانية، في خطوة وصفتها أرمينيا بأنها انتهاك كبير لوقف إطلاق نار مبرم في 2020. ودخلت أرمينيا وأذربيجان الجمهوريتان السوفييتيان السابقتان في القوقاز في حربين، أولاهما مطلع تسعينيات القرن الماضي والثانية عام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ الجبلية المتنازع عليها، بحسب وكالة "فرانس برس".وممر لاتشين هو الرابط البري الوحيد بين أرمينيا ومنطقة ناغورنو كاراباخ، وقد أقامت أذربيجان نقطة التفتيش نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرتها أرمينيا خرقا لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين.وأضاف البيان أن بلينكن "شدد على أهمية إعادة فتح ممر لاتشين أمام المركبات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن". وتابع أن بلينكن نقل لعلييف دعم واشنطن لعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، و"شاركه قناعته بأن السلام ممكن".وفي بيان منفصل، السبت ، أوضحت الوزارة أن بلينكن أجرى في اليوم السابق محادثة أيضا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وتحدث وزير الخارجية الأميركي أيضا عن "أهمية محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان" وتعهده بـ"مواصلة الولايات المتحدة دعمها".وأكد بلينكن أن الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل دائم.وتوسطت موسكو لوقف إطلاق النار بين يريفان وباكو بعد جولة القتال الأخيرة بينهما عام 2020، وقامت بنشر قوات حفظ سلام على طول ممر لاتشين.ومع انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا وعدم استعدادها لتوتير علاقاتها مع تركيا، الحليفة الرئيسية لأذربيجان، تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبث بعض الدفء في العلاقات بين العدوين اللدودين.(الحرة)