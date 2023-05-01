ماذا لو فاز اردوغان في الانتخابات التركية؟

تسود خلافات حادة وساخنة في الكثير من الأحيان بين مراقبي الشؤون التركية في ما يتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية في 14 أيار.

وبحسب موقع "ناشونال انترست" الأميركي، "إن المراقبين منقسمون بين من يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيفوز، وبين من يعتقد أنه سيخسر بهامش كبير. ويستشهد كلا الجانبين بروايات مقنعة نسبيًا لموقفيهما بناءً على عدد لا يحصى من العوامل التفسيرية: تجربتهما كصحفيين أو باحثين، أو بناءً على استطلاعات الرأي، وعلى الوضع الاقتصادي للبلاد. والحقيقة، أنه في هذه المرحلة يبقى الأمر مجرد لعبة تخمين. وتوقع كاتب المقال أن فرص أردوغان بالفوز بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات أكبر من فرص فوز مرشح المعارضة كمال قلجدار أوغلو. ومع ذلك، في هذه المرحلة، يجدر التفكير، في حال فاز اردوغان، من أو ما هي العوامل التي ستفسر بقاءه في منصبه؟"

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ورأى الموقع أنه "بادئ ذي بدء، هناك العنصر الأكثر وضوحًا: الناخبون الأتراك أنفسهم. في حال حقق أردوغان نصرًا مشروعًا، يمكن أن يُعزى الكثير من ذلك إلى مطالب الناخبين. لن يعطي غالبية الأتراك المتجهين إلى صناديق الاقتراع في 14 أيار الأولوية لسيادة القانون والديمقراطية وقضايا الحكم الأخرى على رأس أولوياتهم. بدلاً من ذلك، فإن الدافع الأساسي للناخبين هو رغبتهم في التحوط، والتصويت لمن يعتقدون أنه سيهتم بمصلحتهم الاقتصادية. ولمعالجة هذا الدافع، قام أردوغان بتشغيل "الصنابير النقدية" في الأسابيع القليلة الماضية: مكافآت للمتقاعدين، وغاز طبيعي مجاني للأسر، وزيادات على الحد الأدنى للأجور. تكمن مشكلة قلجدار أوغلو هنا في أنه ليس في وضع يسمح له بإقناع الناخبين بأنه قادر على تقديم ما هو أفضل في ما يتعلق بمسألة المال".

وتابع الموقع، "على النقيض من ذلك، نزل المواطنون الفرنسيون والإسرائيليون إلى الشوارع مؤخرًا للاحتجاج على قضايا الحكم التي يشعرون أنها تهدد قابلية مستقبلهم الديمقراطي للحياة. في كلتا الحالتين، يكون الناخبون مدفوعين بقضايا الحكم الديمقراطي. إذا حاول عدد كبير من الأتراك تكرار هذين المثالين، فمن المرجح أن تستخدم حكومة أردوغان القوة لقمع مثل هذه التحديات، كما ظهر خلال احتجاجات حديقة جيزي عام 2013".

وأضاف الموقع، "أما الخيار الثاني أمام الناخبين فيتمثل بالمعارضة الرئيسية "تحالف الأمة". لسوء الحظ، يمكن للمرء أن يلاحظ، منذ البداية، أن كتلة المعارضة هذه لم تعط الأولوية لسيادة القانون وقضايا الحكم الديمقراطي. بدلاً من ذلك، ركزت على تقسيم الغنائم السياسية. إن عملية تحديد المرشح الرئاسي للتحالف، على سبيل المثال، تحولت إلى نزاع وكاد يؤدي إلى تفكك التحالف. بالنظر إلى أن وعد الحملة الانتخابية للتحالف هو إعادة تركيا إلى نظام الحكم البرلماني، يتساءل المرء لماذا حارب قادة التحالف بشدة حول من سيكون المرشح الرئاسي. إذا كان الهدف هو هزيمة أردوغان وإعادة إرساء سيادة القانون والحكم الديمقراطي في تركيا، فإن الأرقام تشير إلى أن ترشيح رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو كان سيكون الخيار الأفضل. وبدلاً من ذلك، فإن إصرار قلجدار أوغلو على أن يكون المرشح يكشف حدود الأولويات الديمقراطية للمعارضة".

وبحسب الموقع، "في التحليل النهائي، بافتراض فوز أردوغان، سيُخذل الناخبون بشكل خطير من قبل النخب السياسية المعارضة التي بذلت قصارى جهدها لعدم هزيمة أردوغان. وفي حالة خسارة قلجدار أوغلو، فإن الكثير من اللوم سينسب إلى ترشيحه الباهت. بالطبع، لا يأخذ أي من هذه العوامل التفسيرية في الاعتبار إمكانية الخداع الذي قد يأتي لتحديد من سيفوز بالرئاسة في نهاية المطاف. وهذا واضح بالفعل من نواحٍ عديدة: فقد وافق المجلس الأعلى للانتخابات بالفعل على ترشيح أردوغان غير الدستوري للرئاسة".

وختم الموقع، "من المرجح أن يؤدي فوز اردوغان بولاية ثالثة إلى محاولته فتح صفحة جديدة مع حلفاء البلاد في الغرب. بأي وسيلة كان أردوغان قادرًا على تحقيق النصر، ومن المرجح أن تختار كل من واشنطن وأوروبا التزام الصمت وإيجاد طرق جديدة للعمل معه، بناءً على مصالحهما. وإذا كان يُنظر إلى إعادة انتخابه على أنها غير شرعية، فلا تتوقع أن يعلن الغرب ذلك. من المرجح أن تؤدي فترة ولاية أردوغان الجديدة إلى طرق قديمة لإيجاد مسارات تلائمه".