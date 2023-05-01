لماذا أصبح فوز أوكرانيا في الحرب بعيد المنال؟

في الأسابيع الأخيرة، اتسمت التحليلات في ما يتعلق بفرص فوز أوكرانيا بالحرب هذا الصيف بالتفاؤل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه كييف لشن هجوم كبير.

وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "لقد أثار فشل القوات الروسية في الاستيلاء على أية أراضٍ مهمة منذ الشتاء إثارة النقاد الغربيين. ولكن هناك خطر في المبالغة في تقدير قدرات كييف وأن يتم الاكتفاء بهذه العملية. ويحاول وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الآن تخفيف التوقعات. وقال: "الجميع يرغب بتحقيق نصر آخر. لم نكن نؤمن بالنصر من قبل. كنا نرغب في بقاء أوكرانيا ولو بالحد الأدنى". وتعتبر كلماته بمثابة اختبار واقعي حاسم لأولئك الذين يتوقعون الانهيار الوشيك للقوات الروسية. علينا جميعا أن نكون حذرين، ليس فقط لتجنب خيبة الأمل، ولكن أيضًا لأنها تشير إلى الحاجة إلى التخطيط لتغيير حاد في السرعة في دعم الغرب لكييف".

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وتابعت الصحيفة، "يقول الجيش الأوكراني إنه قام بتشكيل أكثر من عشرة ألوية بالدبابات والمدفعية والمهندسين، التي قدمها الغرب، لمواجهة الروس. ومع استمرار القتال في دونباس، كانت هيئة الأركان العامة تحافظ على الاحتياطيات وتقوم ببنائها لتشكيل فيلق يمكن أن يكون له تأثير حاسم ضد تعزيز الدفاع الروسي. لكن في حين أن هذا منطقي من الناحية الاستراتيجية، فإن القتال، وخاصة في باخموت، كان مكلفًا للغاية في قذائف المدفعية والصواريخ، مما أدى إلى استنزاف قوات الاحتياط في كييف. وتعتبر الهجمات المدرعة ضد مواقع العدو - والتي ستحدد الهجوم الأوكراني - عمليات معقدة تتطلب تدريبًا مكثفًا والقدرة على تنسيق القوات الهجومية والمهندسين القتاليين والدفاع والدعم الجوي".

وأضافت الصحيفة، "وذكر أحد التسريبات التي تم الإبلاغ عنها أن "أوجه القصور المستمرة في التدريب وإمدادات الذخيرة الأوكرانية من المحتمل أن تؤدي إلى إجهاد التقدم وتفاقم الخسائر أثناء الهجوم". يمكن لأوكرانيا أن تهاجم مواقع استراتيجية من بعيد، لكن دفع الروس إلى الجنوب والشرق سيكون معركة صعبة للغاية. لقد أمضى العدو شهورًا في إعداد تحصينات ثقيلة ضد محاور التقدم المحتملة وقام ببناء قواته الخاصة وإمداداته القتالية. لذا فإن هذا الهجوم سيكون اقتراحًا مختلفًا تمامًا عن النجاحات المذهلة التي حدثت العام الماضي في خاركيف وخرسون ضد عدو ضعيف الانتشار كان على استعداد للمقايضة بالوقت".

وبحسب الصحيفة، "في نهاية المطاف، يمكن أن يعني كل هذا أنه، بدلاً من سلسلة من الانتصارات والزخم المتزايد باستمرار، فإن الأشهر المقبلة هي مقدمة لحالة جمود أخرى. وفي حين أن هذا الفشل القصير المدى لن يرقى إلى هزيمة صريحة للقوات الأوكرانية، فإن بعض الجهات الفاعلة - مثل الصين وفرنسا - قد تستخدم خيبة أمل المراقبين الغربيين اللاحقة لمتابعة اتفاق سلام غير متوازن. تحسبًا لذلك، يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ الآن بمبادرات تجاه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أمل إغرائه لقبول الشروط التي قد تكون سيئة لأوكرانيا، وجيدة لروسيا، وفوق كل شيء، جيدة للصين. لا شك أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عاد مؤخرًا من رحلة تصالحية من بكين، سيضغط على كييف لتستسلم".

ورأت الصحيفة أنه "لذلك، من الضروري أن تضع الدول الغربية التي دعمت أوكرانيا حتى النهاية خطة لمواجهة تلك "الدبلوماسية". يجب أن يوضح الغرب أنه إذا فشل هذا الهجوم، فسيضاعف دعمه، بفرض عقوبات جديدة على موسكو، وطائرات مقاتلة إلى كييف ومزيد من الضغط على دول مثل إيران لوقف تسهيل تجنب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعقوبات. طالما أن أوكرانيا لديها الإرادة لمواصلة القتال، فلا يجب أن تترك لأهواء الفاعلين المخادعين محاولة إجبارها على صنع السلام بشروط غير مواتية. قد يؤدي التهاون الغربي الآن إلى مثل هذه الكارثة في الخريف".