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عربي-دولي

بوضح النهار.. سيارة تدهس رجلاً مرتين عمداً وفيديو يوثق الحادثة

Lebanon 24
01-05-2023 | 03:40
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انتشر مقطع فيديو وثقته كاميرا أحد المباني المجاورة عبر مواقع التوصل الاجتماعي، أظهر لحظة قيام سائق مركبة بدهس شخص يسير على جانب الطريق عمداً داخل حي سكني.

ورصد المشهد قائد مركبة يهدئ من سرعته قبيل ثوان من دهسه للرجل الذي كان يسير بجانب طريق غير مزدحم، وفي وضح النهار في السعودية.
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وقام السائق بدهسه بالسيارة وتسبب بسقوطه على الأرض، وأعاد دهس الرجل مرة أخرى، مما تسبب في ارتطامه في جدار خلفه وكاد يفقد حياته.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

ولم يتضح سبب ودوافع الواقعة والأسباب التي جعلت قائد المركبة يدهس المواطن عمداً في وضح النهار.

وطالب متداولو المقطع، الجهات المختصة بالتدخل وكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب حادثة الدهس، واتخاذ ما يلزم تجاه المتسبب في الحادثة.(العربية)

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