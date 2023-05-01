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عربي-دولي
حذر من هجوم قد يشكل "مأساة" لروسيا.. هذا ما توقعه قائد فاغنر
Lebanon 24
01-05-2023
|
04:43
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قام قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بالتحذير من شنّ أوكرانيا هجوما مضادا يمكن أن يشكل "مأساة" لروسيا، وتذمر من شحّ الذخيرة لدى مقاتليه.
ومنذ أشهر، تقود فاغنر الهجوم الروسي على مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تمثل مركز القتال بين قوات كييف وموسكو.
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بريغوجين حليف للرئيس فلاديمير بوتين، لكنه يخوض بصفته رئيس مجموعة عسكرية خاصة صراع نفوذ مع وزارة الدفاع الروسية.
وقال: "نحن (فاغنر) لدينا 10-15 بالمئة فقط من القذائف التي نحتاج إليها"، محمّلا قيادة الجيش الروسي مسؤولية ذلك.
وتوقع يفغيني بريغوجين أن تشنّ أوكرانيا هجومًا مضادًا في منتصف أيار.
وقال في هذا الصدد إن "الهجوم المضاد يمكن أن يصبح مأساة لبلدنا".
أعلنت أوكرانيا مؤخرًا أنها بصدد الانتهاء من الاستعدادات لشنّ هجوم مضاد.
وقال حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا أمس الأحد إن أوكرانيا قصفت قرية حدودية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.
وفي اليوم السابق، استُهدف مستودع للوقود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ويشتبه في أنه هوجم بطائرة مسيّرة. (سكاي نيوز)
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