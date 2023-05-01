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عربي-دولي

9 دولٍ في طليعة بلدان العالم من حيث تكلفة المعيشة.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
01-05-2023 | 10:00
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يمكن أن تختلف كلفة المعيشة من بلد إلى آخر وحتى بين جزء من البلد نفسه وآخر. فعلى سبيل المثال، هل فكرت يوماً بالسؤال التالي: لماذا يكون الإيجار في مكان أعلى بكثير مما هو في مكان آخر؟ الجواب يأتي في كلفة المعيشة، بما في ذلك السكن والمواصلات والطعام والنفقات الطبية.
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ويتم احتساب كلفة المعيشة بناءً على أسعار الإيجار والطعام والمواصلات ونفقات المعيشة الأخرى، والتي تشكل سلة المستهلك بافتراض نمط حياة معتدل ومتوسط الاستهلاك.
 
وفي ما يلي قائمة بـ9 دولٍ هي في طليعة بلدان العالم من حيث تكلفة المعيشة.. تعرفوا إليها
 
 
1- موناكو:

- كلفة المعيشة: 3.761 دولاراً أميركياً

- متوسط الراتب الشهري: 5641 دولاراً أميركياً

2- سنغافورة:

- كلفة المعيشة: 3.280 دولاراً أميركياً

- متوسط الراتب الشهري: 4959 دولاراً أميركياً

3- جزر كايمان:

- كلفة المعيشة: 3090 دولاراً أميركياً

- متوسط الراتب الشهري: 4370 دولاراً أميركياً

4- سويسرا:

- كلفة المعيشة: 2604 دولاراً أميركياً

- متوسط الراتب الشهري: 6020 دولاراً أميركياً

5- الولايات المتحدة:

- كلفة المعيشة: 2213 دولاراً أميركياً

- متوسط الراتب الشهري: 4223 دولاراً أميركياً

6- إيرلندا:

- كلفة المعيشة: 2198 دولاراً أميركياً

- متوسط الراتب الشهري: 3010 دولاراً أميركياً

7- لوكسمبورغ: 

- تكلفة المعيشة: 2167 دولاراً أميركياً

- متوسط الراتب الشهري: 4284 دولاراً أميركياً

8- آيسلندا:

- تكلفة المعيشة: 2149 دولاراً أميركياً

- متوسط الراتب الشهري: 3279 دولاراً أميركياً

9- ليختنشتاين: 

- تكلفة المعيشة: 2117 دولاراً أميركياً

- متوسط الراتب الشهري: 5538 دولاراً أميركياً
 
(العربي الجديد)

 
 
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