بالأرقام.. اكتشفوا تصنيف الدُّول العربية الأغنى بحسب "نصيب الفرد" من الناتج الإجمالي

حلت دولة قطر في المرتبة الأولى ضمن تصنيف "صندوق النقد الدولي" لأغنى دول العالم بحسب نصيب الفرد من الناتج الإجمالي لعام 2023.
وبلغ نصيب الفرد الإجمالي في قطر 83.89 ألف دولار سنوياً، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ49.45 ألف دولار سنويا، وفي المرتبة الثالثة جاءت الكويت بـ33.65 ألف دولار سنويا.
وفي ما يأتي قائمة بترتيب الدول العربية بحسب نصيب الفرد من الناتج الإجمالي لعام 2023:
1- قطر:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 83.89 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 1
2- الإمارات:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 49.45 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 2
3- الكويت:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 33.65 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 3
4- السعودية:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 29.92 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 4
5- البحرين:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 28.39 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 5
6- عُمان:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 21.95 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 6
7- ليبيا:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 6.76 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 7
8- العراق:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 6.18 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 8
9- الأردن:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 5.05 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 9
10- الجزائر:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 4.48 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 10
11- تونس:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 4.17 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 11
12- المغرب:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 3.75 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 12
13- مصر:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 3.64 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 13
14- فلسطين:
- نصيب الفرد من الناتج الإجمالي: 3.51 ألف دولار سنوياً.
- المرتبة عربياً: 14
(عربي21)