بالأرقام.. اكتشفوا تصنيف الدُّول العربية الأغنى بحسب "نصيب الفرد" من الناتج الإجمالي

حلت دولة قطر في المرتبة الأولى ضمن تصنيف "صندوق النقد الدولي" لأغنى دول العالم بحسب نصيب الفرد من الناتج الإجمالي لعام 2023.

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وبلغ نصيب الفرد الإجمالي في قطر 83.89 ألف دولار سنوياً، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ49.45 ألف دولار سنويا، وفي المرتبة الثالثة جاءت الكويت بـ33.65 ألف دولار سنويا.وفي ما يأتي قائمة بترتيب الدول العربية بحسب نصيب الفرد من الناتج الإجمالي لعام 2023: