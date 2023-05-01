بطلب من السعودية.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان

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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، عن عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في السودان.وتبذل المملكة جهودا من أجل حل الأزمة في السودان، بعد اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع منتصف أبريل الماضي.وقالت وزارة الخارجية السعودية إن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بلغ 5197 بينهم 184 سعوديا.تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة السودانية كانت قد أعلنت أمس الأحد أنها وافقت على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية. (روسيا اليوم)