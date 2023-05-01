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الجيش السوداني: قوات الدعم السريع خسرت نصف قدراتها القتالية

Lebanon 24
01-05-2023 | 06:44
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الإثنين، أنه دمر القدرة القتالية لقوات الدعم السريع بنسبة 45 إلى 55 بالمئة، بعد 15 يوما من القتال في السودان بين الطرفين.

وقال الجيش في بيان، الإثنين، إن "الأوضاع مستقرة في جميع ولايات السودان"، مضيفا: "تمكنت قواتنا خلال 15 يوم قتال من تخفيض قدراته القتالية بنسبة 40 إلى 55 بالمئة".
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وأكد الجيش "إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين (قوات الدعم السريع) متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية، ومجموعة ثالثة متجهة من الباقير إلى جبل أولياء".

ومع دخول الصراع المدمر أسبوعه الثالث، تعالت أصوات الاشتباكات في الخرطوم صباح الإثنين، وحذرت الأمم المتحدة من "لحظة انهيار" إنسانية بينما يتبادل الطرفان المتناحران اتهامات خرق الهدنة.
 
وأفاد "التلفزيون العربي" بأن طائرات الجيش السوداني قصفت مواقع لقوات "الدعم السريع" في منطقة الخرطوم بحري، فيما أفيد أيضاً عن تجدد المواجهات في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة. 
 
 
 
 
 
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