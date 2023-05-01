انفجار عبوة ناسفة في منطقة روسية حدودية.. ولا إصابات

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تسبّب انفجار عبوة ناسفة في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا، اليوم الاثنين، من دون وقوع إصابات، حسب ما أفاد مسؤول محلي.وقال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز عبر تليغرام، إن "عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره. لم تقع إصابات".وأضاف أن الحادث وقع على خط سكة حديد بين مدينة بريانسك وبلدة أونيتشا، مؤكداً أن "خدمات الإنقاذ موجودة في المكان. حركة المرور معلّقة في هذا الجزء".من جهتها، أوضحت الشركة العامة لسكك الحديد الروسية في بيان، أن النيران اشتعلت في قاطرة القطار بعد خروجها عن مسارها. وأضافت أن "وحدات إطفاء موجودة في الموقع".وأكدت الشركة أنه إضافةً إلى القاطرة، خرجت سبع عربات عن مسارها. ولكنها لم تذكر إلى الآن وجود متفجرات، مكتفيةً بالقول إن سبب الحادث "تدخّل من أشخاص خارجيين". (العربية)