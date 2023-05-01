السيسي عن تطورات الأوضاع في المنطقة: "محدش يعرف يعمل معانا حاجة"

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنينة للشعب المصري، قائلا: "بتابع مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت الكل بيسأل عن تطورات الأوضاع في العالم والأمور أصبحت مقلقة أكثر".وقال الرئيس المصري خلال احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر: "كلمة هوقلها متتغيرش مهما كانت التحديات في مصر والمنطقة طول محنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة".وتابع: في كل تطور هتشوفوه في العالم طول محنا شعب متماسك معندناش مشكلة.ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.ووجه الرئيس السيسي بالبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. (روسيا اليوم)