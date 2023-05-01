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فكك الحرس الثوري الإيراني شبكة مرتبطة بـ"مجاهدي خلق" في بابلسر، تعمل باسم "شباب محلات بابلسر" بهدف "خداع الشباب وجذبهم".وقال قائد الحرس الثوري في مدينة بابلسر مصطفى بازوند، إن "هذه الخلية الإرهابية كانت تتستر تحت عنوان شبكة "شباب محلات بابلسر" في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تضليل واستقطاب الشباب واليافعين، وعمدت منذ اندلاع أحداث الشغب التي شهدتها إيران في الخريف الماضي إلى إرسال أفلام للقنوات المناوئة للثورة واستقطاب الشبابوتابع قائد قوات الحرس الثوري في بابلسر أن "المسؤولين في هذه الشبكة كانوا على علاقة مباشرة مع جهات خارجية وكانوا يقومون بأعمال كثيرة مخلة بالأمن وقد ألقي القبض عليهم يوم أمس الأحد بأحكام قضائية وأغلقت صفحاتهم على الانترنت". (روسيا اليوم)