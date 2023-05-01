اجتماع عمان التشاوري: لأولوية إنهاء الأزمة السورية





وشدد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمان على "التعاون بين سوريا والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدا "العمل على دعم سوريا ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

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وأكد البيان الختامي بوجوب "التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة".



وأضاف البيان: "تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار الذي يستهدف حل الأزمة في سوريا". أكد وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري.وشدد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمان على "التعاون بين سوريا والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدا "العمل على دعم سوريا ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وأكد البيان الختامي بوجوب "التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة".وأضاف البيان: "تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار الذي يستهدف حل الأزمة في سوريا".

وعقد الاجتماع المغلق بمشاركة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، الذي يزور الأردن للمرة الأولى منذ بدء أزمة بلاده عام 2011، وفق مراسل الأناضول.



وإلى جانب المقداد شارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والسعودية فيصل بن فرحان.



وناقش الاجتماع تفاصيل الاتصالات التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة للأردن والعراق ومصر، مع الحكومة السورية، من أجل عرض المبادرة الأردنية، الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يمهد لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.(روسيا اليوم)