19
o
بيروت
21
o
طرابلس
25
o
صور
20
o
جبيل
13
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اجتماع عمان التشاوري: لأولوية إنهاء الأزمة السورية
Lebanon 24
01-05-2023
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري.
وشدد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمان على "التعاون بين سوريا والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدا "العمل على دعم سوريا ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
Advertisement
وأكد البيان الختامي بوجوب "التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة".
وأضاف البيان: "تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار الذي يستهدف حل الأزمة في سوريا".
وعقد الاجتماع المغلق بمشاركة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، الذي يزور الأردن للمرة الأولى منذ بدء أزمة بلاده عام 2011، وفق مراسل الأناضول.
وإلى جانب المقداد شارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والسعودية فيصل بن فرحان.
وناقش الاجتماع تفاصيل الاتصالات التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة للأردن والعراق ومصر، مع الحكومة السورية، من أجل عرض المبادرة الأردنية، الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يمهد لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
Lebanon 24
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
15:38 | 2023-04-30
30/04/2023 03:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
15:17 | 2023-04-30
30/04/2023 03:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
Lebanon 24
بنحافة زائدة وبملابس جريئة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل وتحجب خاصية التعليقات (صورة)
03:14 | 2023-05-01
01/05/2023 03:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. هؤلاء هم مرشحو "الوطني الحر" للرئاسة!
Lebanon 24
آخر معلومة.. هؤلاء هم مرشحو "الوطني الحر" للرئاسة!
13:24 | 2023-04-30
30/04/2023 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ عند الحدود بين لبنان وسوريا.. مُداهمات وإطلاق نار كثيف!
Lebanon 24
توترٌ عند الحدود بين لبنان وسوريا.. مُداهمات وإطلاق نار كثيف!
14:23 | 2023-04-30
30/04/2023 02:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2023-05-01
الحرس الثوري الإيراني: تفكيك شبكة مرتبطة بـ"مجاهدي خلق"
12:00 | 2023-05-01
السودان.. "الدعم السريع" تؤكد التزامها بالهدنة وتتهم الجيش بخرقها
12:00 | 2023-05-01
في لبنان وبعض الدول العربيّة.. ماذا كُشف عن وضع "مستوى الحريات"؟
11:59 | 2023-05-01
المرسوم صدر.. حلّ مجلس الأمة الكويتي
11:30 | 2023-05-01
لاجئات سودانيات يلدن بمفردهن في تشاد.. بلا مأوى
11:00 | 2023-05-01
واشنطن بوست: أجهزة التجسس الأميركية كشفت عن أعمال بناء بمنشأة عسكرية صينية في الإمارات
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
01/05/2023 19:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
01/05/2023 19:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
01/05/2023 19:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact