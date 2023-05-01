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عربي-دولي
العثور على أموال طائلة في غرفة سرية تحت الأرض.. أين وكيف؟
Lebanon 24
01-05-2023
|
10:35
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في واقعة تعد الأولى من نوعها، عثر رجال الحماية المدنية بالجيزة على ملايين الجنيهات داخل غرفة زجاج صغيرة تحت الأرض في عقار مكون من 16 طابقا تحت الإنشاء بالمصادفة.
وعقب عثور رجال الحماية المدنية على هذه المبالغ، تم على الفور إخطار رجال المباحث الجنائية لكشف غموض وضعها في هذا المكان ومعرفة مالكه.
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وانتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث وكشفت التحريات أن الغرفة السرية تقع أسفل عقار تحت الإنشاء ومملوك لرجل أعمال كبير، الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام وعثر بالغرفة على مبالغ ملقاه على الأرض من فئات 200 و100 و50 جنيها، وتم على الفور إخطار جهات التحقيق. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
عربي-دولي
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