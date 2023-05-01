السودان.. "الدعم السريع" تؤكد التزامها بالهدنة وتتهم الجيش بخرقها

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إتهمت قوات الدعم السريع اليوم، الجيش بقصف دائرة طبية تابعة لها ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين في شمبات بمدينة بحري في ولاية الخرطوم.وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "تعرضت الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع نهار اليوم إلى هجوم بالمدافع تم تصويبها من مستشفى السلاح الطبي بأم درمان، ما تسبب في استشهاد وإصابة عدد من الكوادر الطبية والجرحى من الدعم السريع والقوات المسلحة الذين تم إجلاؤهم للدائرة الطبية لتلقي العلاج".كما أكدت "التزامها الكامل" بالهدنة الإنسانية المعلنة "احتراما لتعهداتها مع الأطراف الإقليمية والدولية".