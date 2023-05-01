فيديو مسرّب.. وزير إسرائيلي يتّهم واشنطن بدعم الاحتجاجات ضد نتنياهو

إتهم وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، الإدارة الأميركية بالتعاون مع حركة الاحتجاجات المتواصلة ضد التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرارها.

وجاء اتهام ليفين في فيديو مسرب وهو يتحدث مع نشطاء سياسيين متدينين، نشر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي اليوم مقتطفات منه، فيما لم يصدر تعليق فوري من الوزير.

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ويظهر ليفين وهو يتحدث عن المعارضة بقوله: "لديهم المحكمة والمدعي العام وقادة الاقتصاد، والحكومة الأميركية التي تعمل بالتعاون معهم بهذه المسألة، وهو ما يتضح من الأشياء التي يقولها المتحدثون باسم الحكومة هناك".

ويتبنى ليفين موقفاً متشدداً بوجوب إقرار مشاريع قوانين التعديلات القضائية التي فجّرت موجة من الاحتجاجات في إسرائيل على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

وفي هذا الصدد، شدد وزير العدل أيضاً على استعداده "للنضال من أجل خطة الإصلاح القضائي"، ملقياً اللوم على المعارضة في عدم إبداء بوادر حل وسط في المحادثات بمقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، واستدرك "ينبغي السعي للتوصل إلى حل وسط".

وعقب انتشار الفيديو المسرب، رفض زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس اتهامات ليفين، وقال في اجتماع لحزبه اليوم، إنه لا يقبل انتقاده للأميركيين، مضيفا أن القول إن الأميركيين متورطون "أمر لا أساس له وخطير".

وأشار غانتس إلى أن المحادثات التي يتوسط فيها الرئيس الإسرائيلي بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية لا تتقدم، لا سيما فيما يتعلق بموضوع لجنة اختيار القضاة.