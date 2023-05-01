Advertisement

عربي-دولي

فيديو مسرّب.. وزير إسرائيلي يتّهم واشنطن بدعم الاحتجاجات ضد نتنياهو

Lebanon 24
01-05-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1062403-638185642229832611.jpg
Doc-P-1062403-638185642229832611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إتهم وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، الإدارة الأميركية بالتعاون مع حركة الاحتجاجات المتواصلة ضد التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرارها.
 
وجاء اتهام ليفين في فيديو مسرب وهو يتحدث مع نشطاء سياسيين متدينين، نشر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي اليوم مقتطفات منه، فيما لم يصدر تعليق فوري من الوزير.
Advertisement
ويظهر ليفين وهو يتحدث عن المعارضة بقوله: "لديهم المحكمة والمدعي العام وقادة الاقتصاد، والحكومة الأميركية التي تعمل بالتعاون معهم بهذه المسألة، وهو ما يتضح من الأشياء التي يقولها المتحدثون باسم الحكومة هناك".
ويتبنى ليفين موقفاً متشدداً بوجوب إقرار مشاريع قوانين التعديلات القضائية التي فجّرت موجة من الاحتجاجات في إسرائيل على مدى الأشهر الأربعة الماضية.
وفي هذا الصدد، شدد وزير العدل أيضاً على استعداده "للنضال من أجل خطة الإصلاح القضائي"، ملقياً اللوم على المعارضة في عدم إبداء بوادر حل وسط في المحادثات بمقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، واستدرك "ينبغي السعي للتوصل إلى حل وسط".
 
وعقب انتشار الفيديو المسرب، رفض زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس اتهامات ليفين، وقال في اجتماع لحزبه اليوم، إنه لا يقبل انتقاده للأميركيين، مضيفا أن القول إن الأميركيين متورطون "أمر لا أساس له وخطير".
وأشار غانتس إلى أن المحادثات التي يتوسط فيها الرئيس الإسرائيلي بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية لا تتقدم، لا سيما فيما يتعلق بموضوع لجنة اختيار القضاة.
المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2023-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-05-01
18:02 | 2023-05-01
17:30 | 2023-05-01
17:05 | 2023-05-01
16:59 | 2023-05-01
16:40 | 2023-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website